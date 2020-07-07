МОН просит дать отсрочку призывникам, которые в этом году поступают

Из-за переноса весеннего призыва в армию на май-июль, Министерство образования и науки просит предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва.

В ВСУ в этом году украинские юноши пойдут позже из-за Covid-19, поэтому в военкоматах решили разослать повестки до вступительной кампании 2020.

В этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. В министерство поступают многочисленные обращения абитуриентов о получении повесток от военкоматов.

Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

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— Военкоматы находятся в сфере их управления. А решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых заместители председателей областных государственных администраций, — пояснили в МОН.

Призыв 2020 перенесли из-за коронавируса

В апреле весенний призыв в Вооруженные силы Украины перенесли из-за карантина.

Генштаб рекомендовал председателям областных и Киевской городской призывных комиссий предоставить отсрочки от призыва людям, которые летом 2020 года поступают в университеты или профессиональных училищ.

В то же время мужчины до 20 лет могут пойти служить, если обратятся в военкомат с письменным заявлением.