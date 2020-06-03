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Факты / Украина / Общество

Призыв 2020: кто имеет право на отсрочку

В Генштабе объяснили, при каких условиях юношам предоставляется отсрочка от призыва на срочную службу в ряды ВСУ.

В частности, согласно статье 17 закона О воинской обязанности и военной службе, отсрочка предоставляется на весь период обучения юношам, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и ПТУ с дневной формой, но только до достижения 21-летнего возраста;
  • в учреждениях профессионального передвысшего образования с дневной формой, в частности при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;
  • в учреждениях профессионального передвысшего и/или высшего образования (дневная форма), в частности при получении следующей ступени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования — также с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

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Кроме этого, Генеральниий штаб Вооруженных сил Украины рекомендовал председателям областных и Киевской городской призывных комиссий предоставлять отсрочки от призыва юношам, которые летом 2020 ступают в вузы, а также тем, кому 18-19 лет.

В то же время парни до 20 лет могут пойти служить, если обратятся в военкомат с письменным заявлением.

Указом президента Владимира Зеленского от 23 марта очередной весенний призыв 2020 перенесен с апреля-июня на май-июль.

Каждого призывника будут тестировать на Covid-19, затем они пройдут обязательную 14-дневную обсервацию.

Всех военнослужащих срочной службы обеспечат средствами защиты.

Отправка срочников в армию запланирована на 15 июня – конец июля, но это будет зависеть от ситуации с карантином.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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