Через перенесення весняного призову до армії на травень-липень, Міністерство освіти і науки просить надати випускникам відстрочку від весняного призову.

У ЗСУ цього року українські юнаки підуть пізніше через Covid-19, тому у військкоматах вирішили розіслати повістки до вступної кампанії 2020.

Цього року початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжено до кінця липня. До міністерства надходять численні звернення вступників щодо отримання повісток від військкоматів.

Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернулось із листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову.

Читайте: Генштаб пропонує призивати резервістів на службу без мобілізації

– Військкомати знаходяться у сфері їх управління. А рішення про призов приймається призовними комісіями, головами яких є заступники голів обласних державних адміністрацій, – пояснили у МОН.

Призов 2020 перенесли через коронавірус

У квітні весняний призов до Збройних сил України перенесли через карантин.

Генштаб рекомендував головам обласних та Київської міської призовних комісій надати відстрочки від призову людям, які влітку 2020 року вступають до університетів чи професійних училищ.

Водночас хлопці до 20 років можуть піти служити, якщо звернуться до військкомату з письмовою заявою.