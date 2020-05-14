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Факты / Украина / Общество

Генштаб предлагает призывать резервистов на службу без мобилизации

Генеральный штаб ВСУ предлагает ввести новый вид военной службы в Украине.

Предлагают внести законопроект в Раду, который позволит осуществлять призыв резервистов без объявления мобилизации.

Сейчас обсуждается новый вид военной службы по призыву из числа резервистов на срок до 6-ти месяцев.

Это касается лиц, которые заключили контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.

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Украина хочет взять за основу опыт Израиля, где уже действует призыв резервистов без объявления мобилизации. В случае обострения резервисты в срок прибывают в расположение воинских частей.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с февраля перешел на J-структуру, которая является обязательной для штабов НАТО.

Источник: Генштаб ВСУ

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