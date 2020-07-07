Что брать с собой на ВНО 2020 - новые правила

На фоне адаптивного карантина в Украине многие интересуются, что можно и даже нужно брать с собой на ВНО 2020.

Несмотря на пандемию Covid-19 эпидемиологическая ситуация позволяет провести тестирование, которое состоится с 25 июня по 17 июля.

Факты ICTV решили разобраться, что нужно брать на ВНО 2020.

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Кроме всех необходимых документов, в МОН предупредили, что средства противовирусной защиты для участников ВНО 2020 также являются обязательными.

Общий перечень выглядит так:

сертификат участника тестирования;

паспорт или ID-карта — документ, который указан в сертификате;

приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);

несколько ручек с черной пастой;

санитайзер и медицинская маска;

вода в бутылке (обязательно без этикетки).

Также в министерстве отметили, что все участники перед составлением ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.

Если температура окажется выше, чем 37,2 — участник к тестированию не допускается.

Кроме этого, для соблюдения норм карантина в МОН разработали такие рекомендации:

соблюдать безопасную дистанцию ​​- не менее 1,2 м;

не снимать медицинскую маску во время написания тестов;

следить за чистотой рук;

не задерживаться в пункте тестирования и покинуть его сразу после сдачи.

Подробнее о том, как пройдет ВНО 2020 в Украине, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Для каждого ученика будет назначено время, когда он должен прийти в школу, где будет проходить ВНО.

На входе в пункты прохождения ВНО всем участникам будут выдавать защитные маски.

Также инструкторы и преподаватели покажут ученикам помещения, в котором пройдет ВНО. Все участники для того, чтобы не создавать давки, должны будут пройти к своим местам по стрелкам.