Что брать с собой на ВНО 2020 - новые правила

На фоне адаптивного карантина в Украине многие интересуются, что можно и даже нужно брать с собой на ВНО 2020.
Несмотря на пандемию Covid-19 эпидемиологическая ситуация позволяет провести тестирование, которое состоится с 25 июня по 17 июля.
Факты ICTV решили разобраться, что нужно брать на ВНО 2020.
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Кроме всех необходимых документов, в МОН предупредили, что средства противовирусной защиты для участников ВНО 2020 также являются обязательными.
Общий перечень выглядит так:
- сертификат участника тестирования;
- паспорт или ID-карта — документ, который указан в сертификате;
- приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование);
- несколько ручек с черной пастой;
- санитайзер и медицинская маска;
- вода в бутылке (обязательно без этикетки).
Также в министерстве отметили, что все участники перед составлением ВНО будут проходить обязательный температурный скрининг.
Если температура окажется выше, чем 37,2 — участник к тестированию не допускается.
Кроме этого, для соблюдения норм карантина в МОН разработали такие рекомендации:
- соблюдать безопасную дистанцию - не менее 1,2 м;
- не снимать медицинскую маску во время написания тестов;
- следить за чистотой рук;
- не задерживаться в пункте тестирования и покинуть его сразу после сдачи.
Подробнее о том, как пройдет ВНО 2020 в Украине, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Для каждого ученика будет назначено время, когда он должен прийти в школу, где будет проходить ВНО.
На входе в пункты прохождения ВНО всем участникам будут выдавать защитные маски.
Также инструкторы и преподаватели покажут ученикам помещения, в котором пройдет ВНО. Все участники для того, чтобы не создавать давки, должны будут пройти к своим местам по стрелкам.