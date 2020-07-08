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Факты / Україна / Общество

Поступающие в 2020 году могут получить отсрочку от военного призыва — Минобразования

Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ согласились дать отсрочку от весеннего призыва абитуриентам.

Отсрочку до 1 октября также получат выпускники колледжей и университетов, которые хотят продолжить обучение по следующей ступенью образования, сообщили в Министерстве образования и науки.

ЧитайтеВНО, прием документов и старт обучения: все о вступительной кампании во время карантина

МОН предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Справки позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях учиться и на ее основании получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Вступительная кампания 2020

Из-за коронавируса и карантина сместились сроки весеннего призыва и вступительной кампании 2020.

Начало вступительной кампании перенесли на август, а весенний призыв продлили до конца июля. Из-за этого часть будущих студентов получила повестки в военкоматы.

7 июля Министерство образования и науки написало письмо к Минобороны с просьбой предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва.

Источник: Минобразования

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