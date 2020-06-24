ВНО, прием документов и старт обучения: все о вступительной кампании во время карантина

Не позавидуешь в этом году выпускникам школ и их родителям. Карантин просто перечеркнул все их планы, намерения и даже мечты. Сначала он усложнил жизнь дистанционным обучением, дальше сорвал выпускной, отменил пробное ВНО, а теперь еще и отсрочил настоящее. Вузы будут принимать документы с 1 августа. А обучение начнут только в октябре.

Пока известно, что медиков за государственный счет будут готовить на 7% больше. Остальные цифры обещают до начала вступительной кампании. А она из-за карантина стартует на месяц позже.

ВНО продлится с 25 июня по 17 июля. С 1 августа вузы начнут принимать документы. Творческие экзамены позволили проводить он-лайн.

Чтобы в приемных комиссиях не было толпы, в вузы зачислят даже по копиям документов, заверенными электронной подписью. Его можно получить с 16 лет. Оригинал донесете, когда начнутся занятия. А это 17 сентября, или по пессимистическому сценарию — ноябрь.

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Вузы на всякий случай готовятся к двум форматам: обычному и он-лайн. В университете Шевченко, если вирус не отступит, формы обучения будут комбинировать.

Также в студентах из Украины заинтересована Польша — сейчас там учатся 80 тыс. наших соотечественников. Поэтому университеты идут на уступки. Не требуют двухнедельной самоизоляции по прибытию, цен на обучение не повышали.

Повременить с аттестатом готовы и вузы других стран. В частности, британские и американские. Также, в этом году не требуют языковых сертификатов.

Некоторые готовы передать оплату и вернуть сумму на жилье и питание иностранным студентам, если начать обучение таки придется онлайн. Однако, абитуриенты очень надеются, что занятия начнут вовремя и в реальном режиме.

В МОН предупредили, что средства противовирусной защиты для участников ВНО 2020 являются обязательными. Общий перечень документов на ВНО 2020 выглядит так: сертификат участника тестирования; паспорт или ID-карта — документ, который указан в сертификате; приглашение на ВНО (оно является пропуском на тестирование); несколько ручек с черной пастой; санитайзер и медицинская маска; вода в бутылке (обязательно без этикетки).

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