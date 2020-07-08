Вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від військового призову – Міносвіти

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ погодились дати відстрочку від весняного призову абітурієнтам.

Відстрочку до 1 жовтня також отримають випускники коледжів та університетів, які мають бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

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МОН надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

Довідки дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

Вступна кампанія 2020

Через коронавірус та карантин змістились строки весняного призову та вступної кампанії 2020. Початок вступної кампанії перенесли на серпень, а весняний призов продовжили до кінця липня. Через це частина майбутніх студентів отримала повісти до військкоматів.

7 липня Міністерство освіти і науки написало листа до Міноборони з проханням надати випускникам відстрочку від весняного призову.