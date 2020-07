Компания Facebook удалила 72 аккаунты и 35 страниц, касающихся digital-агентства Postmen. Их подозревают в ненадлежащей активности во время президентских выборов 2019 года.

Схема работала таким образом, что люди использовали поддельные учетные записи для создания фиктивных персон, публикаций в группах и на страницах, комментирования. Некоторые аккаунты уже были удалены за разжигание вражды и ненависти.

Устники сети меняли имена аккаунтов и были крайне активными во время президентских выборов.

Администраторы страниц и владельцы аккаунтов публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе о Крыме и НАТО. Также они выражали критику и поддержку различных кандидатов, в частности Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Facebook разоблачил их в результате внутреннего расследования, которое связало эту деятельность с рекламным агентством в Украине Postmen DA.

Digital-агентство Postmen во время выборов президента в 2019 году работало на Петра Порошенко.

В конце июня в США разгорелся новый скандал — ряд мировых компаний отказываются от рекламы в Facebook из-за ненадлежащего контроля за содержанием публикаций, которые, в частности, разжигают ненависть.

Таким образом акционеры компаний Starbucks Corp, Unilever Plc, Coca-Cola Co, Honda Motor Co, PepsiCo, The North Face и Viber выразили поддержку протестов против расизма и дискриминации.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг потерял более $7 млрд только за одни сутки после отказа от рекламной сотрудничества.

В своем заявлении он пообещал, что компания обязательно изменит свою политику и запретит использование “языка ненависти” в рекламных объявлениях.

