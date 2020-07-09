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Факты / Україна / Общество

В Украине запускают в тестовом режиме электронные больничные

В Украине в тестовом режиме заработали электронные больничные.

Сейчас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных, рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

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Сейчас есть две модели развития проекта:

  • упрощенная модель — на базе данных Пенсионного фонда;
  • целевая система — на базе данных eHealth.

— Это позволит запустить электронные больничные до конца лета, — заявил Кучер.

Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года.

Электронные больничные должны были появиться весной

Министерство соцполитики планировало ввести электронный больничный в апреле, но из-за карантина перенесли запуск.

Введение электронной системы позволит проверять правомерность издания пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

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