PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Электронный больничный введут весной – дата

Министерство соцполитики планирует ввести электронный больничный с 1 апреля. По словам заместителя министра социальной политики Олега Коваля, на этой неделе запускается постановление на согласование по реализации проекта.

– Это будет первый этап, а основной этап – это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me. Она будет формировать медицинское заключение, которое автоматически будет направляться в Пенсионный фонд, реестр плательщиков ЕСВ, а дальше – в Фонд социального страхования для начислений, – сообщил Олег Коваль.

Он отметил, что второй этап будет запускаться с 1 сентября.

Читайте: В Украине предлагают увеличить длительность отпуска за свой счет

В Минсоцполитики прогнозируют, что введение электронной системы позволит проверять правомерность предоставления пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

– Мы прекратим этими действиями поток выписки за день 50 больничных, поскольку можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии врача, сколько больничных он выдал и по ли своему профилю, – добавил Олег Коваль.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что украинцы смогут закрывать больничный онлайн.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка