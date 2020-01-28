Электронный больничный введут весной – дата

Министерство соцполитики планирует ввести электронный больничный с 1 апреля. По словам заместителя министра социальной политики Олега Коваля, на этой неделе запускается постановление на согласование по реализации проекта.

– Это будет первый этап, а основной этап – это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me. Она будет формировать медицинское заключение, которое автоматически будет направляться в Пенсионный фонд, реестр плательщиков ЕСВ, а дальше – в Фонд социального страхования для начислений, – сообщил Олег Коваль.

Он отметил, что второй этап будет запускаться с 1 сентября.

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В Минсоцполитики прогнозируют, что введение электронной системы позволит проверять правомерность предоставления пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

– Мы прекратим этими действиями поток выписки за день 50 больничных, поскольку можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии врача, сколько больничных он выдал и по ли своему профилю, – добавил Олег Коваль.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что украинцы смогут закрывать больничный онлайн.