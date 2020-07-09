Отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус позволяет не отбывать 14-дневную самоизоляцию гражданам, въехавших в Украину из стран красной зоны.

После получения отрицательного результата теста, человека автоматически исключат из программы Дия вдома, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

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— Вы получите сообщение в приложении и будете вычеркнутые из списка. Важно, чтобы был указан номер телефона, — пояснил Степанов.

Список аккредитованных Минздравом лабораторий можно найти здесь.

Красный и зеленый список Минздрава

В Украине действует красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Гражданам, которые приехали из зеленой зоны самоизоляция не нужна.

Те кто вернулся из красной зоны должны пройти 14-дневную обсервацию.