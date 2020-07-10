Олег Уруский может стать вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

На следующей неделе депутаты от Слуги народа проведут с ним собеседование.

Биография Олега Уруского

Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Тернопольской области.

В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Имеет степень доктора технических наук.

В 90-х годах работал на должности главы управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.

Далее, до 2000 года, возглавлял управление в аппарате СНБО.

В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.

Далее возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.

В 2005 году стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

В 2014-2015 годах работал заместителем генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.

С января по август был главой Государственного космического агентства Украины.

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Декларация

Согласно декларации за 2019 год, Уруский имеет квартиру в Киеве площадью 93,3 м², а также земельный участок более чем 22 тыс. м². Еще 3 666 м² земельного участка записано на жену.

На жену также задекларировано жилой дом в Киевской области площадью 505 м².

В собственности Олеге Уруского есть автомобиль Audi A7 2016 года. Его стоимость составляет 2 077 673 грн.

Кроме того потенциальный министр задекларировал $75 тыс. наличных средств.

Сегодня, 10 июля, в Раде зарегистрировали проект назначения Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Постановление подал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.