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Факты / Украина / Політика

Уруский назначен вице-премьером и министром стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Решение поддержали 250 нардепов на заседании 16 июля.

Его кандидатуру поддержали:

  • 181 нардеп из фракции Слуга народа;
  • 22 — из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь;
  • 18 — из фракции Батькивщина;
  • два — из группы За будущее;
  • 15 — из группы Доверие;
  • 12 внефракционных парламентариев.

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В тоже время представители партии Европейская солидарность и группы За будущее воздержались от голосования. А нардепы из Голоса — проголосовали против.

Назначение Олега Уруского

Информация о том, что экс-главу Государственного космического агентства Украины Олега Уруского могут назначить вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, появилась 10 июня.

Документ №3827 зарегистрировали на сайте Верховной Рады. 13 июля его отозвали из-за технических неточностей.

14 июля кадровая инициатива повторно появилась на сайте Верховной Рады.

Его кандидатуру предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: Верховная Рада

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