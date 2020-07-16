Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Решение поддержали 250 нардепов на заседании 16 июля.

Его кандидатуру поддержали:

181 нардеп из фракции Слуга народа;

22 — из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь;

18 — из фракции Батькивщина;

два — из группы За будущее;

15 — из группы Доверие;

12 внефракционных парламентариев.

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В тоже время представители партии Европейская солидарность и группы За будущее воздержались от голосования. А нардепы из Голоса — проголосовали против.

Верховна Рада #Рада9 призначила на посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського pic.twitter.com/6fr9Vq1zrJ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 16, 2020

Назначение Олега Уруского

Информация о том, что экс-главу Государственного космического агентства Украины Олега Уруского могут назначить вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, появилась 10 июня.

Документ №3827 зарегистрировали на сайте Верховной Рады. 13 июля его отозвали из-за технических неточностей.

14 июля кадровая инициатива повторно появилась на сайте Верховной Рады.

Его кандидатуру предложил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.