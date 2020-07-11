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Факты / Україна

Кабмин запретил работу баров и ресторанов после 23.00

В Украине запретили работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23.00.

Соответствующее постановление № 588 опубликовано на сайте Кабмина.

Новый документ дополнил постановление от 20 мая, которое вводило адаптивный карантин.

Постановление Кабмина запрещает работу в ночное время развлекательным учреждениям, кроме кинотеатров.

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Также запрещается работа учреждений культуры.

Все заведения могут работать на доставку без ограничений.

Карантин в Украине

В Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. Периодически в регионах вводят ослабления, а некоторые наоборот усиливают исходя из динамики распространения коронавируса.

В начале июля Киев и Львов усилили карантин из-за большого количества новых инфицирований.

В частности, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям разрешили работать только до 22.00. Такие ограничения были установлены также для массовых развлекательных, спортивных и других мероприятий.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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