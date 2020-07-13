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Факты / Украина / Політика

Когда Рада будет голосовать за нового главу НБУ – дата

После заседания фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, стало известно, что в пятницу, 17 июля, в Раде может состояться голосование по назначению нового главы Нацбанка Украины.

Эту информацию подтвердили народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк и первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

Нардеп сказала, что Зеленский был на заседании фракции не более 10 минут и попросил всех не уезжать в отпуск, потому что будет внеочередное заседание парламента для назначения главы НБУ.

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А Корниенко рассказал, что в пятницу после основного может состояться внеочередное заседание.

Но кандидатуры, по его словам, действительно пока нет, потому что президент еще проводит собеседования.

Увольнение Смолия

Верховная Рада 3 июля проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.

Екатерина Рожкова, которая с июня 2018 года была первым заместителем главы Нацбанка, будет временно исполняет обязанности главы НБУ.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: НБУ

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