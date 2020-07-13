Після засідання фракції Слуга народу, на якому був присутній президент Володимир Зеленський, стало відомо, що у п’ятницю, 17 липня, в Раді може відбутися голосування за призначенням нового голови Нацбанку України.

Цю інформацію підтвердили народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк і перший заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко.

Нардеп сказала, що Зеленський був на засіданні фракції не більше 10 хвилин і попросив всіх не їхати у відпустку, тому що буде позачергове засідання парламенту для призначення голови НБУ.

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А Корнієнко розповів, що у п’ятницю після основного може відбутися позачергове засідання.

Але кандидатури, за його словами, справді поки немає, оскільки президент ще проводить співбесіди.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня проголосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія.

Смолій писав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.

Катерина Рожкова, яка з червня 2018 року була першим заступником голови Нацбанку, тимчасово виконує обов’язки голови НБУ.