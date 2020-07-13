В понедельник, 13 июля, в 14.00 по требованию президента Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение 10 июля подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Главный вопрос — назначение местных выборов 2020 и выделение средств на их проведение.

Поэтому в повестке дня есть проект Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября).

Нардепы также должны проголосовать за внесение в повестку дня нескольких вопросов и принятия решения:

Проект закона о внесении изменений в статью 6 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год (№3659).

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга (№3598).

Проект закона о внесении изменений в приложения №3 и №6 к закону О Государственном бюджете Украины на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов (№3712, 3712-1).

Законопроект о внесении изменения в статью 29 закона О Государственном бюджете Украины на 2020 год относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы (№3708, 3708-1).

Проект закона о внесении изменений в закон О рынке электрической энергии (№3199).

Вопросы первого чтения:

Внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота (№3720).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3486,3486-1).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельного пая (№3012-2).

Проект закона о внесении изменений в пункт 3 раздела Х Переходные и заключительные положения закона О среднем образовании по расширению возможностей для трансформации образовательной сети (№3719, 3719-1,3719-2).

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины (№2424).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№2458).

В конце заседания нардепы должны принять Постановление о назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых — докторов наук.

По закону, очередные местные выборы в Украине должны состоятся 25 октября 2020 года.

Но Верховная Рада еще должна принять соответствующее решение в середине июля.