Отмены не будет. Местные выборы состоятся 25 октября — Корниенко

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Верховная Рада примет необходимые решения в середине июля, заявил руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко.

— Ближайшие пару недель мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и объявит местные выборы, — заявил Корниенко.

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— Разговоры об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег является инсинуациями, — добавил Корниенко.

Как писали Факты ICTV, мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают, что могут пойти на местные выборы в октябре 2020 года, как единый политический проект.