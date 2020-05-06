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Факты / Украина / Политика

Отмены не будет. Местные выборы состоятся 25 октября — Корниенко

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.

Верховная Рада примет необходимые решения в середине июля, заявил руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко.

— Ближайшие пару недель мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и объявит местные выборы, — заявил Корниенко.

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— Разговоры об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег является инсинуациями, — добавил Корниенко.

Как писали Факты ICTV, мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают, что могут пойти на местные выборы в октябре 2020 года, как единый политический проект.

Источник: Интерфакс-Украина

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