У понеділок, 13 липня, о 14.00 на вимогу президента Володимира Зеленського відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Відповідне розпорядження 10 липня підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Головне питання – призначення місцевих виборів 2020 та виділення коштів на їх проведення.

Тому у порядку денному є проект Постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня).

Нардепи також повинні проголосувати за внесення до порядку денного кількох питань та ухвалення рішення:

Проект закону про внесення змін до статті 6 закону Про Державний бюджет України на 2020 рік (№3659).

Внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (№3598).

Проект закону про внесення змін до додатків №3 та №6 до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо фінансового забезпечення проведення виборів (№3712, 3712-1).

Законопроект про внесення зміни до статті 29 закону Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (№3708,3708-1).

Проект закону про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії (№3199).

Питання першого читання:

Внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу (№3720).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (№3486,3486-1).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельного паю (№3012-2).

Проект закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х Перехідні та прикінцеві положення закону Про повну загальну середню освіту щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (№3719, 3719-1,3719-2).

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України (№2424).

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (№2458).

Наприкінці засідання нардепи мають ухвалити Постанову про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених – докторів наук.

За законом, чергові місцеві вибори в Україні повинні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Але Верховна Рада ще має ухвалити відповідне рішення в середині липня.