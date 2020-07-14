Изменения в закон Об образовании Верховная Рада рассмотрит в пятницу, однако если будет такая возможность.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Этот законопроект появился еще в 2019 году. Сегодня на согласительном совете, на самом деле, Александр Корниенко предложил включить его на повестку дня. Он стоит на рассмотрение в пятницу. Но ни одна политическая партия не высказалась против этого, — отметил Разумков.

Читайте: Налоговый кодекс, закон об образовании и госбюджет: повестка дня Рады на 14 июля

По его словам, его будут рассматривать в пятницу, если будет такая возможность.

— Потому что сейчас мы находимся в неприятной ситуации, когда мы застряли на рассмотрении проекта закона Об азартных играх. И многие вопросы мы вынуждены выносить на внеочередные заседания. Это вы видели сегодня, увидим завтра и, я думаю, что в среду также будет внеочередное заседание, — заявил Дмитрий Разумков.

Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем законопроекте №2362 предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Взамен на это он предлагает, чтобы перечень предметов, изучаемых на государственном языке, определялся программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды.