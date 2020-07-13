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Факти / Україна / Політика

Рада може не розглянути закон про мову навчання у школах у п’ятницю – Разумков

Зміни до закону Про освіту Верховна Рада розгляне у п’ятницю, проте якщо буде така можливість.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Цей законопроект з’явився ще у 2019 році. Сьогодні на погоджувальній раді, насправді, Олександр Корнієнко запропонував включити його у порядок денний. Він стоїть на розгляд у п’ятницю. Але жодна політична партія не висловилася проти цього,  зазначив Разумков.

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За його словами, його розглядатимуть у п’ятницю, якщо буде така можливість.

– Тому що зараз ми перебуваємо у неприємній ситуації, коли ми застрягли на розгляді проекту закону про азартні ігри. І багато питань ми вимушені виносити на позачергові засідання. Це ви бачили сьогодні, будете бачити завтра, я думаю, що в середу також буде позачергове засідання,  заявив Дмитро Разумков.

Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Бужанський у своєму законопроекті №2362 пропонує скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Натомість він пропонує, щоб перелік предметів, які вивчаються державною мовою, визначався програмою освітнього закладу з урахуванням особливостей мовного середовища.

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