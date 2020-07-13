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Факты / Україна / Політика

Налоговый кодекс, закон об образовании и госбюджет: повестка дня Рады на 14 июля

14 июля состоится заседание Верховной Рады, на котором будут решать ряд важных вопросов.

Так, депутаты рассмотрят президентский законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

В первом чтении депутаты будут голосовать за проект закона о безопасности и качестве донорской крови, за внесение изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины и за образование и ликвидацию районов.

Читайте: Заседание Верховной Рады 13 июля: онлайн-трансляция

Кроме этого парламентарии будут принимать изменения в закон Украины О среднем образовании по расширению возможностей для трансформации образовательной сети.

Депутаты также рассматривать Госбюджет на 2020 год, а также внесение изменений в закон О лекарственных средствах.

Порядок Денний Верховної Ра…

Внеочередное заседание Верховной Рады 14 июля назначил глава ВР Дмитрий Разумков по требованию 158 депутатов, обратившихся к аппарату. Заседание начнется в 15.00.

Фото: Dreamstime

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