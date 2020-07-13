Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 14 июля

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля в 15.00.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сделал это по требованию 158 депутатов, которые обратились в аппарат ВР.

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Депутаты должны рассмотреть следующие законопроекты:

Заседание Рады 13 июля

13 июля на заседании Верховной Рады депутаты должны рассмотреть вопрос при назначении местных выборов 2020 и выделение средств на их проведение.

В первом чтении рассмотрят внесение изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота и изменения в социальной защиты населения в период карантина.

Во втором чтении рассмотрят изменения в Воздушный кодекс и проект закона о внесении изменений в законы относительно урегулирования вопросов в сфере ЖКХ.