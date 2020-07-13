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Факты / Україна / Політика

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 14 июля

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля в 15.00.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сделал это по требованию 158 депутатов, которые обратились в аппарат ВР.

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Депутаты должны рассмотреть следующие законопроекты:

  • проект Закона Украины №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии;
  • проект Закона Украины №3615 о внесении изменений в Закон Украины О лекарственных средствах;
  • проект Закона Украины №3781 о внесении изменений в Закон Украины О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров Артек и Молодая гвардия;
  • проект Закона Украины №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки по повышению размера стипендии и ежегодной помощи;
  • проект Закона Украины №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;
  • проект Закона Украины №3550 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Заседание Рады 13 июля

13 июля на заседании Верховной Рады депутаты должны рассмотреть вопрос при назначении местных выборов 2020 и выделение средств на их проведение.

В первом чтении рассмотрят внесение изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота и изменения в социальной защиты населения в период карантина.

Во втором чтении рассмотрят изменения в Воздушный кодекс и проект закона о внесении изменений в законы относительно урегулирования вопросов в сфере ЖКХ.

Источник: Верховная Рада

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