В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Начало запланирвано на 14.00.

Сегодня народные депутаты должны рассмотреть вопрос назначения местных выборов 2020 и выделения денег на их проведение.

На повестке дня законопроекты, которые касаются внесения изменений в статью о бюджете на 2020 год, а также изменений в Бюджетный кодекс.

Также нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии.

Читайте: Список депутатов Верховной рады 9 созыва

В первом чтении парламент рассмотрит внесение изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота и внесение изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите населения в период карантина.

Кроме этого, 13 июля рассмотрят законопроект относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельного пая.

Во втором чтении рассмотрят изменения в Воздушный кодекс и проект закона о внесении изменений в законы относительно урегулирования вопросов в сфере ЖКХ.

Полный и подробный перечень законопроектов, вынесенных на голосование, читайте в расписании пленарного заседания Рады на 13 июля.