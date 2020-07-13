В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Начало запланирвано на 14.00.
Сегодня народные депутаты должны рассмотреть вопрос назначения местных выборов 2020 и выделения денег на их проведение.
На повестке дня законопроекты, которые касаются внесения изменений в статью о бюджете на 2020 год, а также изменений в Бюджетный кодекс.
Также нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии.
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В первом чтении парламент рассмотрит внесение изменений в регламент Рады по совершенствованию электронной формы документооборота и внесение изменений в некоторые законодательные акты по социальной защите населения в период карантина.
Кроме этого, 13 июля рассмотрят законопроект относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельного пая.
Во втором чтении рассмотрят изменения в Воздушный кодекс и проект закона о внесении изменений в законы относительно урегулирования вопросов в сфере ЖКХ.
Полный и подробный перечень законопроектов, вынесенных на голосование, читайте в расписании пленарного заседания Рады на 13 июля.