Разумков скликає позачергове засідання Ради на 14 липня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 14 липня о 15.00.
Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Зробив це на вимогу 158 депутатів, які звернулись до апарату ВР.
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Депутати мають розглянути такі законопроекти:
- проект Закону України №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
- проект Закону України №3615 про внесення змін до Закону України Про лікарські засоби;
- проект Закону України №3781 про внесення змін до Закону України Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія;
- проект Закону України №2013 про внесення змін до статті 8 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги;
- проект Закону України №2524 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;
- проект Закону України №3550 про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту.
Засідання Ради 13 липня
13 липня на засіданні Верховної Ради депутати повинні розглянути питання щодо призначення місцевих виборів 2020 і виділення грошей на їхнє проведення.
У першому читанні розглянуть внесення змін до регламенту Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу та зміни до соціального захисту населення у період карантину.
У другому читанні розглянуть зміни до Повітряного кодексу та проект закону про внесення змін до законів щодо врегулювання питань у сфері ЖКГ.