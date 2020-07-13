Разумков скликає позачергове засідання Ради на 14 липня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 14 липня о 15.00.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Зробив це на вимогу 158 депутатів, які звернулись до апарату ВР.

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Депутати мають розглянути такі законопроекти:

Засідання Ради 13 липня

13 липня на засіданні Верховної Ради депутати повинні розглянути питання щодо призначення місцевих виборів 2020 і виділення грошей на їхнє проведення.

У першому читанні розглянуть внесення змін до регламенту Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу та зміни до соціального захисту населення у період карантину.

У другому читанні розглянуть зміни до Повітряного кодексу та проект закону про внесення змін до законів щодо врегулювання питань у сфері ЖКГ.