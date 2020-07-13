У понеділок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Початок запланований на 14.00.
Сьогодні народні депутати повинні розглянути притання щодо призначення місцевих виборів 2020 і виділення грошей на їхнє проведення.
На порядку денному законопроекти, які стосуються внесення змін до статті про бюджет на 2020 рік, а також змін до Бюджетного кодексу.
Також нардепи розглянуть законопроект Про внесення змін до закону про ринок електричної енергії.
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У першому читанні парламент розгляне внесення змін до регламенту Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину.
Крім цього, 13 липня розглянуть законопроект щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельного паю.
У другому читанні розглянуть зміни до Повітряного кодексу та проект закону про внесення змін до законів щодо врегулювання питань у сфері ЖКГ.
Повний і докладний перелік законопроектів, винесених на голосування, читайте в розкладі пленарного засідання Ради на 13 липня.