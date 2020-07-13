У понеділок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Початок запланований на 14.00.

Сьогодні народні депутати повинні розглянути притання щодо призначення місцевих виборів 2020 і виділення грошей на їхнє проведення.

На порядку денному законопроекти, які стосуються внесення змін до статті про бюджет на 2020 рік, а також змін до Бюджетного кодексу.

Також нардепи розглянуть законопроект Про внесення змін до закону про ринок електричної енергії.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

У першому читанні парламент розгляне внесення змін до регламенту Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину.

Крім цього, 13 липня розглянуть законопроект щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельного паю.

У другому читанні розглянуть зміни до Повітряного кодексу та проект закону про внесення змін до законів щодо врегулювання питань у сфері ЖКГ.

Повний і докладний перелік законопроектів, винесених на голосування, читайте в розкладі пленарного засідання Ради на 13 липня.