Игорный бизнес в Украине: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса.
Закон №2285-д О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр поддержали 248 народных депутатов.
Законопроект принят во втором чтении и в целом.
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Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работы казино и игровых автоматов.
Закон о регулировании игорного бизнеса
30 июня Верховная Рада приступила к рассмотрению закона во втором чтении. В первом чтении он был принят 16 января. После этого к нему поступило 3 445 поправок.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений.
Также предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.
Кроме того, закон предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино — это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.