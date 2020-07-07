Закон об игорном бизнесе: что изменится и чего не хватает

Законопроект об игорном бизнесе начали рассматривать в Верховной Раде 30 июня при полной процедуре. Это означает, что все 3,5 тыс. поправок рассмотрят народные депутаты.

Мы уже неоднократно видели законопроекты от Слуги народа, которые обрастали многочисленными правками, из-за которых их приходилось рассматривать не одну пленарную неделю.

И такие неоднозначные законопроекты всегда хотят править или даже кардинально менять. Однако сейчас важно убрать игорные заведения с улиц таким образом, чтобы они не могли свободно функционировать после принятия соответствующего закона.

Факты ICTV рассказывают, что даст Украине закон об игорном бизнесе и не приведет ли он к повторному открытию игровых залов в городах.

Что сейчас в законе?

Сейчас закон об игорном бизнесе предусматривает, что возможность размещать казино и игровые автоматы предоставят только гостиницам. Еще в начале своей каденции президент Владимир Зеленский говорил о том, что это должно подтолкнуть развитие гостиничного бизнеса, особенно пятизвездочных отелей.

— Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря, — сказал глава государства летом 2019 года.

Сейчас эта легализация еще в процессе. В проект закона, который предлагали сначала, внесли некоторые изменения. По словам председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии, казино позволят обустраивать только в пятизвездочных отелях.

Игровые автоматы смогут устанавливать только в трех, четырех и пятизвездочных гостиницах. В других местах Украины наличие казино и игровых автоматов будет запрещено.

В комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман заявил, что сейчас в законе есть все для того, чтобы способствовать уничтожению так называемых серых казино. Однако над ним еще нужно работать.

— Есть большое пожелание к этому законопроекту. В нем мы должны говорить не об игорном бизнесе, а о системе игорного бизнеса. Она гораздо больше и шире, — считает он.

Им должен быть урегулирован и список разрешенных азартных игр в Украине. Кроме того, в законодательстве установят четкую ответственность за нарушение правил ведения игорного бизнеса.

Для регулирования такой деятельности также создадут Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет подчиняться Кабинету министров.

Конечно, у такого резонансного законопроекта быстро появились критики как в парламенте, так и за его стенами. Критики проекта закона не довольны тем, что органы местного самоуправления не смогут влиять на размещение на территории их общины казино или игровых автоматов, налоги от них не сразу начнут наполнять бюджет, а также решение о размещении игровых автоматов в трех и четырех звездочных отелях будет означать, что они появятся почти по всей Украине.

Однако последний пункт критики вряд ли осуществится, ведь законопроект предусматривает получение специальных лицензий на игорный бизнес, которые достаточно дорогие. То есть далеко не все отели (особенно трех и четырех звездочные) захотят рискнуть и разместить у себя казино или игровые автоматы.

Ряд претензий к закону есть и у Главного юридического управления аппарата Верховной Рады. Это — около 40 замечаний, касающихся юридического оформления закона. Однако видят в нем и несоответствие документа конституционным принципам верховенства права.

По словам Либермана, ответ на этот вопрос должен давать только Конституционный суд после рассмотрения соответствующего законопроекта.

— Чтобы признать тот или иной закон непосредственно конституционным или неконституционным полномочия есть только у Конституционного суда. Однако если люди будут массово обращаться с жалобами на действие закона, который уже вступит в силу, тогда по соответствующим представлениям в КС могут рассмотреть его соответствие или несоответствие Конституции, — говорит адвокат.

Кто выигрывает от закона?

Конечно, кроме частичной легализации игорного бизнеса в Украине, вывода его из тени, целью остается развитие качественных отелей в государстве. Также оно будет получать больше денег от оборудования залов с игровыми автоматами, а не все пойдет в карманы их владельцев через различные схемы.

— Если вы строите пятизвездочный отель с нуля, а это инвестиции примерно $100 млн, тогда вы получаете на 10 лет бесплатно лицензию на казино. Это составит примерно $20 млн. Это такой стимул для того, чтобы строили гостиницы и развивали нашу туристическую инфраструктуру, — заявил в июне Арахамия.

Можно сделать вывод, что лицензия на владение казино или игровыми автоматами в гостиницах недешевая и это не удивительно, ведь на этом зарабатывают огромные деньги.

Даже нелегальные онлайн-казино способны заработать около $1 млн за один месяц работы, а что уж говорить о больших казино или зале игровых автоматов. Поэтому и лицензии на ведение игорного бизнеса имеют соответствующую цену.

Сейчас нельзя с уверенностью сказать, какие изменения принесет законопроект для игроков. Возможно, придется больше тратить, ведь будут определенные правила доступа к игровым автоматам и казино.

А возможно большие затраты будут связаны и с тем, что наконец появятся адекватные дорогие лицензии на игорный бизнес.

То есть игрокам вряд ли придется больше тратить на партию в Блэкджек или очередной раунд на игровом автомате.

Однако есть и так называемые лудоманы (зависимые от азартных игр), которых сейчас законопроект не учитывает. Это — достаточно важный аспект легализации игорного бизнеса, ведь всегда будут люди, которые готовы отдать последние штаны в попытке прикоснуться к призрачному азарту.

И предохранительный механизм для них должен быть, но в Украине сейчас другие вещи выходят на первый план.

— Нужно создать электронный закрытый государственный реестр лудоманов. Доступ к нему должны иметь только работодатели, должностные лица, чиновники, правоохранительные органы. У нас очень много латентных лудоманов, которые готовы свою почку продать ради очередной игры … В проекте закона об игорном бизнесе речь идет лишь о том, как получить средства и как не дать серым конкурентам добраться к казино. А в мировом масштабе система игорного бизнеса — это обучение как играть, предупреждение о последствиях, недопуск нежелательных лиц к нему. То есть система игорного бизнеса намного эффективнее, мощнее и защищает людей от того, чтобы отдать последнее, — рассказывает Либерман.

В выигрыше, безусловно, будет украинский бюджет, ведь он будет наполняться деньгами, которые будут платить онлайн-платформы, гостиницы, лотереи и другие за доступ к ведению игорного бизнеса.

По предварительным прогнозам, в случае принятия законопроекта, до конца года бюджет страны получит около 4 млрд грн доходов, а за год функционирования легального игорного бизнеса поступит около 9 млрд грн.

Это связано в частности с тем, что некоторые отели уже готовы к тому, чтобы открыть казино у себя. Все что нужно — решение Верховной Рады.

— В Premier Palace, Intercontinental, Fairmont давно готовы помещения, оборудованные под казино, — заявлял в одном из интервью советник по вопросам игорного бизнеса в Офисе президента Борис Баум.

Конечно, наиболее ощутимыми будут изменения для тех, кто предпочитает оставлять этот бизнес в тени и получать гораздо больший доход, чем если бы он работал легально.

Изменения прежде всего

Сейчас игорный бизнес в Украине нелегальный, однако во многих уголках страны к концу 2019 года можно было увидеть интересно оснащенные “лотереи”, внутри которых находились огромные залы с игровыми автоматами, куда ежедневно приходили игроки.

В этом им помогла ситуация с законодательством и даже несмотря на запрет игорного бизнеса в Украине они могли обустраивать его с помощью маскировки под онлайн-казино и цифровые лотереи.

Так в государстве образовался, пожалуй, самый серый бизнес из всех. Который якобы и функционировал с помощью закона о национальных лотереях, но фактически не имел право на жизнь. Поэтому и прибыль с него в основном получали без уплаты значительных налогов государству.

Однако отказ поддержать законопроект во втором чтении в конце 2019 года привела к быстрой и жесткой реакции команды президента Владимира Зеленского. Практически за день все игорные заведения, которые функционировали под видом онлайн-лотерей, закрыли, а правохранители обещают и сегодня быстро реагировать на любые попытки их открыть.

Действительно, сейчас на улицах уже нельзя увидеть вывески с национальными лотереями, однако попытки вернуть их не оставляют те, кому это выгодно.

И фракция Слуга народа настроена на то, чтобы принять соответствующий законопроект. Раде осталось рассмотреть около 1,5 тыс. поправок, после чего можно будет повторно голосовать за документ.

Конечно, это повлияет и на легальных игроков на рынке. Например, букмекерские конторы, для которых стоимость лицензий может возрасти в несколько раз.

— Все эти букмекерские сайты. Они платят за очень дорогую лицензию, где-то примерно $1,5 млн ежегодно, пока нет системы мониторинга. Они должны платить трехкратную сумму, то есть это будет где-то $4,5 млн ежегодно, — говорит Арахамия.

И пока нардепы волнуются из-за того, что игровые залы будут на каждом шагу, идея с казино в гостиницах представляется несколько странной. Конечно, никто не мог предвидеть пандемии и ее последствия для всего мира.

Возможно, законопроект принимают в надежде на то, что в ближайшее время ситуация пойдет на спад, а вторая волна не будет столь страшной. И даже если туристический бизнес быстро восстанавится и потребность в игровых автоматах появится в гостиницах, то вряд ли они будут повсюду.

По словам председателя фракции Слуга народа, будет около 100 отелей в Украине, имеющих право на размещение игровых автоматов.

Голосование за поправки планируют завершить до 17 июля, что вполне реально, учитывая, как быстро нардепы рассматривают их.

Проект закона нацеливали на отели из-за скопления в них туристов, но в современных реалиях не стоит надеяться, что бюджет Украины быстро пополнится. Сейчас принятие документа рассчитано на будущее, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется и туристы будут искать для себя все новые и новые интересности.

Тогда, возможно, наше государство будет появляться на карте все большего и большего количества туристов. А вместе с ними в Украину будут приходить деньги, которые точно не будут платить те, кто сейчас держит серые игровые залы.

Владислав Бомбела