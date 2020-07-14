Гральний бізнес в Україні: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила закон про державне регулювання грального бізнесу.

Закон №2285-д Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор підтримали 248 народних депутатів.

Законопроект ухвалений у другому читанні і в цілому.

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Закон передбачає встановлення правил та вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів.

Поіменне голосування

Закон про регулювання грального бізнесу

30 червня Верховна Рада приступила до розгляду закону в другому читанні. У першому читанні він був ухвалений 16 січня. Після цього до нього надійшло 3 445 поправок.

Законопроект пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних установ.

Також пропонується встановити обов’язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу.

Крім того, закон пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино — це територія п’ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Також нардепи повернули заборону на розміщення гральних закладів на відстані менше 500 метрів від навчальних закладів.

Закон передбачає створення комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, яка складатиметься з голови і шести членів. До її повноважень входитиме розробка та видача ліцензій, але затвердження їх покладено на Кабмін.