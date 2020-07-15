37% украинцев голосовали бы за Зеленского, если бы выборы были сейчас — опрос

В случае проведения выборов президента в ближайшее время, 37% граждан Украины, которые определились, голосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.

Такие данные были выявлены по результатам опроса с 3 по 9 июля Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

— Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский — 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, — говорится в сообщении.

За Юрия Бойко проголосовали бы 17% избирателей, за Петра Порошенко — 15%, Юлию Тимошенко — 8%. Игорь Смешко получил бы 4,5% голосов, Анатолий Гриценко — 3%, Олег Ляшко и Руслан Кошулинский — по 2%, Александр Вилкул — 1%.

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По данным опроса, если во втором туре окажутся Владимир Зеленский и Юрий Бойко, то 68% голосовали бы за действующего президента, за оппонента — 32%.

В случае выбора между Зеленским и Порошенко, во втором туре 71,5% людей отдали бы свои голоса за шестого президента, а 28,5% — за пятого.

Этот опрос проводили методом интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2 022 украинцев из всех регионов страны без учета Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения относительно следующих парламентских выборов, то их могут выиграть пять партий: Слуга народа (26,7%), Оппозиционная платформа — за жизнь Юрия Бойко (22,1), Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22 1%), Европейская солидарность Петра Порошенко (13,7%), ВО Батькивщина Юлии Тимошенко (7,5%) и Партия Шария (5, 3%).

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

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