Следующие парламентские выборы могут выиграть пять партий — западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 10-14 июля 2020 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы такие партии: партия действующего президента Украины Слуга народа (26,7%), Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%), Европейская солидарность Петра Порошенко (13,7%), ВО Батькивщина Юлии Тимошенко (7,5%) и Партия Шария (5,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,5%), Сила и честь Игоря Смешко (2,9%), Гражданская позиция Анатолия Гриценко (2,8%), Голос под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,7%), Украинская стратегия Гройсмана (1,5%), Оппозиционный блок Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,4%), Самопомощь под руководством Оксаны Сыроид (1,3%), ВО Свобода Олега Тягнибока (0,9%), Национальный корпус Андрея Билецкого (0,8%) и новая партия Игоря Палицы За будущее (0,1%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10-14 июля 2020 года.

Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Общее количество респондентов – 2 014 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Напомним, ранее мы писали, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, в них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский.