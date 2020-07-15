У разі проведення виборів президента найближчим часом, 37% громадян України, що визначились, голосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

Такі дані були виявлені за результатами опитування з 3 до 9 липня Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

– Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі здобув би Зеленський – 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, – йдеться у повідомленні.

За Юрія Бойка проголосували б 17% виборців, за Петра Порошенка – 15%, Юлію Тимошенко – 8%. Ігор Смешко отримав би 4,5% голосів, Анатолій Гриценко – 3%, Олег Ляшко та Руслан Кошулинський – по 2%, Олександр Вілкул – 1%.

Читайте: 54% вважають шкідливим запрошення іноземців до органів влади і держкомпаній – соцопитування

За даними опитування, якщо у другому турі опиняться Володимир Зеленський та Юрій Бойко, то 68% голосували б за чинного президента, за опонента – 32%.

У випадку вибору між Зеленським та Порошенком, у другому турі 71,5% людей віддали б свої голоси за шостого президента, а 28,5% – за п’ятого.

Це опитування проводили методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загалом було опитано 2 022 українців з усіх регіонів країни без урахування Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За результатами всеукраїнського опитування громадської думки щодо наступних парламентських виборів, то їх можуть виграти п’ять партій: Слуга народу (26,7%), Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка (22,1), Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича (22,1%), Європейська солідарність Петра Порошенка (13,7%), ВО Батьківщина Юлії Тимошенко (7,5%) та Партія Шарія (5, 3%).

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва