Хочу, как Велюр: владельцы ресторанов митингуют под Кабинетом министров

Под зданием Кабинета министров Украины устроили митинг владельцы ресторанов и кафе.
К входу в здание принесли столики и диваны с табличками Хочу, как Велюр.
Предприниматели требуют отменить запрет на работу в ночное время, которую ввел Кабмин.
Заведения не могут работать в период с 23.00 до 7.00 утра.
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— Многие столичные заведения продолжают нелегально работать, а местные власти и полиция закрывает на это глаза, — говорят организаторы.
Работает ресторан Велюр
Киевский ресторан Велюр, что принадлежит народному депутату от Слуги народа Николаю Тищенко, работает до 06.00. Об этом сообщила народный депутат от Голоса Александра Устинова.
В КГГА уточнили, что они выполняют постановление Кабмина и обслуживания гостей в помещении ресторанов запрещено. В то же время, нет ограничений на работу с клиентами на вынос.
Источник: Информатор