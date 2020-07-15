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Факты / Украина / Общество

Хочу, как Велюр: владельцы ресторанов митингуют под Кабинетом министров

Под зданием Кабинета министров Украины устроили митинг владельцы ресторанов и кафе.

К входу в здание принесли столики и диваны с табличками Хочу, как Велюр.

Предприниматели требуют отменить запрет на работу в ночное время, которую ввел Кабмин.

Заведения не могут работать в период с 23.00 до 7.00 утра.

Читайте: Кабмин запретил работу баров и ресторанов после 23.00

— Многие столичные заведения продолжают нелегально работать, а местные власти и полиция закрывает на это глаза, — говорят организаторы.

Работает ресторан Велюр

Киевский ресторан Велюр, что принадлежит народному депутату от Слуги народа Николаю Тищенко, работает до 06.00. Об этом сообщила народный депутат от Голоса Александра Устинова.

В КГГА уточнили, что они выполняют постановление Кабмина и обслуживания гостей в помещении ресторанов запрещено. В то же время, нет ограничений на работу с клиентами на вынос.

Источник: Информатор

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