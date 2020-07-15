PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Хочу, як Велюр: власники ресторанів мітингують під Кабінетом міністрів

Під будівлею Кабінету міністрів України  влаштували мітинг власники ресторанів та кафе.

До входу будівлі принесли столики та дивани з табличками Хочу, як Велюр.

Підприємці вимагають скасувати заборону на роботу в нічний час, яку запровадив Кабмін.

Заклади не можуть працювати у період з 23.00 до 7.00 ранку.

Читайте: Кабмін заборонив роботу барів та ресторанів після 23.00

– Багато столичних закладів продовжують нелегально працювати, а місцева влада та поліція закриває на це очі, – кажуть організатори.

Працює ресторан Велюр

Київський ресторан Велюр, що належить народному депутату від Слуги народу Миколі Тищенку, працює до 06.00. Про це повідомила народний депутат від Голосу Олександра Устинова.

У КМДА уточнили, що вони виконують постанову Кабміну і обслуговування гостей у приміщенні ресторанів заборонене. Водночас, немає обмежень на роботу з клієнтами на винос.

Джерело: Інформатор

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка