Хочу, як Велюр: власники ресторанів мітингують під Кабінетом міністрів

Під будівлею Кабінету міністрів України влаштували мітинг власники ресторанів та кафе.
До входу будівлі принесли столики та дивани з табличками Хочу, як Велюр.
Підприємці вимагають скасувати заборону на роботу в нічний час, яку запровадив Кабмін.
Заклади не можуть працювати у період з 23.00 до 7.00 ранку.
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– Багато столичних закладів продовжують нелегально працювати, а місцева влада та поліція закриває на це очі, – кажуть організатори.
Працює ресторан Велюр
Київський ресторан Велюр, що належить народному депутату від Слуги народу Миколі Тищенку, працює до 06.00. Про це повідомила народний депутат від Голосу Олександра Устинова.
У КМДА уточнили, що вони виконують постанову Кабміну і обслуговування гостей у приміщенні ресторанів заборонене. Водночас, немає обмежень на роботу з клієнтами на винос.
Джерело: Інформатор