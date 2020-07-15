Хочу, як Велюр: власники ресторанів мітингують під Кабінетом міністрів

Під будівлею Кабінету міністрів України влаштували мітинг власники ресторанів та кафе.

До входу будівлі принесли столики та дивани з табличками Хочу, як Велюр.

Підприємці вимагають скасувати заборону на роботу в нічний час, яку запровадив Кабмін.

Заклади не можуть працювати у період з 23.00 до 7.00 ранку.

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– Багато столичних закладів продовжують нелегально працювати, а місцева влада та поліція закриває на це очі, – кажуть організатори.

Працює ресторан Велюр

Київський ресторан Велюр, що належить народному депутату від Слуги народу Миколі Тищенку, працює до 06.00. Про це повідомила народний депутат від Голосу Олександра Устинова.

У КМДА уточнили, що вони виконують постанову Кабміну і обслуговування гостей у приміщенні ресторанів заборонене. Водночас, немає обмежень на роботу з клієнтами на винос.

Джерело: Інформатор