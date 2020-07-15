Кирилл Шевченко может возглавить НБУ - его кандидатуру внесли в Раду

Кандидатуру Кирилла Шевченко должность главы Национального банка Украины внесли в Верховную Раду.

Соответствующее постановление №3857 обнародовано на сайте Рады.

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Кандидатуру Шевченко на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас Шевченко является главой правления государственного Укргазбанка.

Когда Рада будет голосовать за нового главу НБУ

После заседания фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, стало известно, что в пятницу, 17 июля, в Раде может состояться голосование по назначению нового главы Нацбанка Украины.

Верховная Рада 3 июля проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия. Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.