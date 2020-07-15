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Факты / Украина / Політика

Кирилл Шевченко может возглавить НБУ: Зеленский внес его кандидатуру в Раду

Кандидатуру Кирилла Шевченко должность главы Национального банка Украины внесли в Верховную Раду.

Соответствующее постановление №3857  обнародовано на сайте Рады.

Читайте: Кирилл Шевченко: биография возможного главы НБУ

Кандидатуру Шевченко на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас Шевченко является главой правления государственного Укргазбанка.

Кирилл Шевченко может возглавить НБУ - его кандидатуру внесли в Раду

Когда Рада будет голосовать за нового главу НБУ

После заседания фракции Слуга народа, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, стало известно, что в пятницу, 17 июля, в Раде может состояться голосование по назначению нового главы Нацбанка Украины.

Верховная Рада 3 июля проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия. Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.

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