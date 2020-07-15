PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кирило Шевченко може очолити НБУ: Зеленський вніс його кандидатуру до Ради

Кандидатуру Кирила Шевченка посаду голови Національного банку України внесли до Верховної Ради.

Відповідна постанова №3857 оприлюднена на сайті Ради.

Читайте: Кирило Шевченко: біографія ймовірного глави НБУ

Кандидатуру Шевченка на розгляд парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

Зараз Шевченко є головою правління державного Укргазбанку.

Кирило Шевченко може очолити НБУ: його кандидатуру внесли до Ради

Коли Рада голосуватиме за нового голову НБУ

Після засідання фракції Слуга народу, на якому був присутній президент Володимир Зеленський, стало відомо, що у п’ятницю, 17 липня, в Раді може відбутися голосування за призначенням нового голови Нацбанку України.

Верховна Рада 3 липня проголосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. Смолій писав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка