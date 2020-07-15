Кирило Шевченко може очолити НБУ: його кандидатуру внесли до Ради

Кандидатуру Кирила Шевченка посаду голови Національного банку України внесли до Верховної Ради.

Відповідна постанова №3857 оприлюднена на сайті Ради.

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Кандидатуру Шевченка на розгляд парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

Зараз Шевченко є головою правління державного Укргазбанку.

Коли Рада голосуватиме за нового голову НБУ

Після засідання фракції Слуга народу, на якому був присутній президент Володимир Зеленський, стало відомо, що у п’ятницю, 17 липня, в Раді може відбутися голосування за призначенням нового голови Нацбанку України.

Верховна Рада 3 липня проголосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. Смолій писав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.