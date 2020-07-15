Наступні парламентські вибори можуть виграти п’ять партій – західні соціологи

За результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке було проведене 10-14 липня 2020 року, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, найбільші шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії: партія чинного президента України Слуга народу (26,7 %), Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка, Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича (22,1%), Європейська солідарність Петра Порошенка (13,7%), ВО Батьківщина Юлії Тимошенко (7,5%) та Партія Шарія (5, 3%).

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія).

Інші політичні партії, зокрема, Радикальна партія Олега Ляшка (3,5%), Сила і честь Ігоря Смешка (2,9%), Громадянська позиція Анатолія Гриценка (2,8%), Голос, який тепер під керівництвом Кіри Рудик ( 1,7%), Українська стратегія Гройсмана (1,5%), Опозиційний блок Бориса Колесникова і Євгена Мураєва (1,4%), Самопоміч під керівництвом Оксани Сироїд (1,3%), ВО Свобода Олега Тягнибока (0,9%), Національний корпус Андрія Білецького (0,8%) і нова партія Ігоря Палиці За майбутнє (0,1%) мають суттєво менші шанси на проходження в парламент.

Читайте: 54% вважають шкідливим запрошення іноземців до органів влади і держкомпаній – соцопитування

Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія) протягом 10-14 липня 2020 року.

Метод опитування – телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Загальна кількість респондентів – 2 014 осіб. Ймовірна похибка – 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що якби вибори президента України відбулися найближчим часом, у них би переміг чинний глава держави Володимир Зеленський.