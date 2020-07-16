Олег Уруский стал вице-премьером по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Его назначение поддержали 250 народных депутатов на заседании 16 июля.
Биография Олега Уруского
Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Тернопольской области.
В 1985 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Имеет степень доктора технических наук.
В 90-х годах работал на должности главы управления в Национальном космическом агентстве Украины. Академик Международной академии аэронавтики.
В 1996 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.
Далее, до 2000 года, возглавлял управление в аппарате СНБО.
В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны.
Далее возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.
В 2005 году стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.
В 2014-2015 годах работал заместителем генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.
С января по август был главой Государственного космического агентства Украины.
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
Их основной партнер и заказчик — компания Boeing.
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Декларация
Согласно декларации за 2019 год, Уруский имеет квартиру в Киеве площадью 93,3 м², а также земельный участок более чем 22 тыс. м². Еще 3 666 м² земельного участка записано на жену.
На жену также задекларировано жилой дом в Киевской области площадью 505 м².
В собственности Олеге Уруского есть автомобиль Audi A7 2016 года. Его стоимость составляет 2 077 673 грн.
Кроме того потенциальный министр задекларировал $75 тыс. наличных средств.
Сегодня, 16 июля, Верховная Рада на заседании приняла назначение Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности в Украине.
За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.