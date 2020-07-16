На поезда дальнего следования, в том числе и транзитные, следующие из Киева и обратно, с 16 июля билеты продают без ограничений, то есть на 100% мест.

Укрзализныця согласовала полноценную продажу билетов на поезда с Киевской горгосадминистрацией.

Но это не отменяет противоэпидемические мероприятия для пассажиров: проверка температуры при входе на вокзал и посадке в вагон, наличие защитной маски, ограниченное передвижение в поездах.

Во время адаптивного карантина в регионах, где не ослабили противоэпидемические мероприятия, в поездах разрешается заполненность мест в поездах на 50%.

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В нескольких поездах уже разрешена продажа билетов без ограничений:

№7/8 Харьков — Одесса: со 2 июня;

№81/82 Харьков — Новоалексеевка и №53/54 Днепр — Одесса: с 17 июня;

№91/92 Одесса — Константиновка: с 29 июня.

В целом после карантина Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины.

Если карантин не продлят, в августе железнодорожные пассажирские перевозки полностью возобновят.

Однако Кабмин уже заявил о планах продлить адаптивный карантин до конца лета.