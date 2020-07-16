На потяги далекого сполучення, зокрема і транзитні, що прямують з Києва та назад, з 16 липня квитки продають без обмежень, тобто на 100% місць. Укрзалізниця погодила повноцінний продаж квитків на поїзди з Київською міськдержадміністрацією.

Але це не відміняє протиепідемічні заходи для пасажирів: перевірка температури під час входу на вокзал та посадки до вагона, наявність захисної маски, обмежене пересування у поїздах.

Під час адаптивного карантину у регіонах, де не послабили протиепідемічні заходи, у поїздах дозволяється заповненість місць у поїздах на 50%.

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У кількох поїздах вже дозволено продаж квитків без обмежень:

№7/8 Харків – Одеса: з 2 червня;

№81/82 Харків – Новоолексіївка та №53/54 Дніпро – Одеса: з 17 червня;

№91/92 Одеса – Костянтинівка: з 29 червня.

Загалом після карантину Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів — це більше половини.

Якщо карантин не продовжать, у серпні залізничні пасажирськы перевезення повністю відновлять.

Однак Кабмін уже заявив про плани продовжити адаптивний карантин до кінця літа.