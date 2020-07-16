Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными — Надутый

Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении закон о дистанционной торговле и адресной доставке лекарственных средств преследует две важные цели – обеспечить удобство в приобретении лекарств потребителям и создать условия для снижения цен за счет появления конкуренции на фармацевтическом рынке.

Такое мнение высказал начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Константин Надутый, комментируя изменения в законе о лекарственных средствах, принятом за основу парламентом 14 июля 2020 года.

— В законе есть две важные вещи – удобство для потребителя и перспектива снижения цен на лекарства за счет появления честной конкуренции. Сейчас в Украине цены на лекарства выше, чем даже у самых близких соседей. А все обусловлено тем, что у нас существует очень широкая и богатая аптечная сеть при бедных пациентах. Мы должны понимать, что все лекарства, которые лежат на аптечных полках и не куплены, являются аптечными запасами, которые удорожают препарат. Если прилавков станет меньше и путь лекарств к пациенту сократится, начнут дешеветь и препараты, — заявил он.

По мнению Надутого, сильная затоваренность аптек существенно влияет на рентабельность бизнеса. И если торговля медикаментами перейдет больше в электронный формат, это станет условием для снижения цен. Что очень важно для населения страны. Лекарства должны стать доступными не только физически, но и экономически.

Законопроект №3615-1 о внесении изменений в статью 19 закона Украины о лекарственных средствах относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами является результатом профессиональной дискуссии власти, фармацевтического бизнеса, общественности и пациентов, считает глава правления Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок.

— Каждый субъект, желающий торговать лекарственными средствами в дистанционном режиме, будет обязан привести свою деятельность в соответствие с законодательными нормами. А именно – получить лицензию с внесением соответствующей информации в Лицензионный реестр, предоставить государственным органам полную информацию о названии компании, адреса регистрации и осуществления хозяйственной деятельности с указанием конкретных аптечных учреждений, которые будут осуществлять продажу и доставку лекарств с веб-сайтов, — подчеркнул Евгений Смычок.

По его словам, еще одно обязательное условие — сохранение функции предоставления потребителю электронной консультации фармацевта. Таким образом, каждый субъект хозяйствования будет нести ответственность за качество лекарств, соблюдение указанных производителем условий хранения и доставки.

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Все положения законопроекта №3615-1 адаптированы к европейскому законодательству, согласованы всеми заинтересованными сторонами и направлены на обеспечение физической доступности лекарств для конечного потребителя. Этот законопроект должен быть принят, резюмировал глава правления Ассоциации фармацевтов Украины.

Еще один важный нюанс заключается в том, что законопроект касается онлайн-торговли и почтовой доставки исключительно безрецептурных препаратов и запрещает продавать дистанционно рецептурные лекарственные средства.

Режим дистанционной торговли и почтовой доставки препаратов в качестве эксперимента был введен постановлением Кабинета министров Украины в марте 2020 года на период действия карантина в условиях пандемии Covid-19.

Напомним, Украина получила из Индии 50 тыс. капсул антивирусного препарата OMVIR, которым лечат пациентов с Covid-19.