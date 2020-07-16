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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дистанційна торгівля зробить ліки економічно доступними – Надутий

Ухвалений Верховною Радою України в першому читанні закон про дистанційну торгівлю і адресну доставку лікарських засобів має дві важливі мети – забезпечити зручність в придбанні ліків споживачам і створити умови для зниження цін за рахунок появи конкуренції на фармацевтичному ринку.

Дистанційна торгівля зробить ліки економічно доступними - Надутий

Таку думку висловив голова Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Костянтин Надутий, коментуючи зміни в законі про лікарські засоби, ухваленному за основу парламентом 14 липня 2020 року.

– У законі є дві важливі речі – зручність для споживача та перспектива зниження цін на ліки за рахунок появи чесної конкуренції. Зараз в Україні ціни на ліки вищі, ніж навіть у найближчих сусідів. А все обумовлено тим, що у нас існує дуже широка і багата аптечна мережа для бідних пацієнтів.

Ми повинні розуміти, що всі ліки, які лежать на аптечних полицях і не куплені, є аптечними запасами, які здорожують препарат. Якщо прилавків стане менше і шлях ліків до пацієнта скоротиться, почнуть дешевшати і препарати, – заявив він.

На думку Надутого, сильна затовареність аптек суттєво впливає на рентабельність бізнесу. І якщо торгівля медикаментами перейде більше в електронний формат, це стане умовою для зниження цін. Що дуже важливо для населення країни. Ліки повинні стати доступними не тільки фізично, а й економічно.

Законопроект №3615-1 про внесення змін до статті 19 закону України про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами є результатом професійної дискусії влади, фармацевтичного бізнесу, громадськості та пацієнтів, вважає голова правління Асоціації фармацевтів України Євген Смичок.

– Кожен суб’єкт, бажаючий здійснювати торгівлю лікарськими засобами в дистанційному режимі, буде зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність із законодавчими нормами.

А саме – отримати ліцензію з внесенням відповідної інформації в Ліцензійний реєстр, надати державним органам повну інформацію про назву компанії, адреси реєстрації та здійснення господарської діяльності із зазначенням конкретних аптечних установ, які будуть здійснювати продаж і доставку ліків з веб-сайтів, – підкреслив Євген Смичок.

За його словами, ще одна обов’язкова умова – збереження функції надання споживачеві електронної консультації фармацевта. Таким чином, кожен суб’єкт господарювання буде нести відповідальність за якість ліків, дотримання зазначених виробником умов зберігання і доставки.

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Всі положення законопроекту №3615-1 адаптовані до європейського законодавства, узгоджені всіма зацікавленими сторонами і спрямовані на забезпечення фізичної доступності ліків для кінцевого споживача. Цей законопроект повинен бути ухвалений, резюмував голова правління Асоціації фармацевтів України.

Ще один важливий нюанс полягає в тому, що законопроект стосується онлайн-торгівлі та поштової доставки винятково безрецептурних препаратів і забороняє продавати дистанційно рецептурні лікарські засоби.

Режим дистанційної торгівлі та поштової доставки препаратів як експеримент був введений постановою Кабінету міністрів України в березні 2020 року на період дії карантину в умовах пандемії Covid-19.

Нагадаємо, Україна отримала з Індії 50 тис. капсул антивірусного препарату OMVIR, яким лікують пацієнтів із Covid-19.

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