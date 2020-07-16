Дистанційна торгівля зробить ліки економічно доступними – Надутий

Ухвалений Верховною Радою України в першому читанні закон про дистанційну торгівлю і адресну доставку лікарських засобів має дві важливі мети – забезпечити зручність в придбанні ліків споживачам і створити умови для зниження цін за рахунок появи конкуренції на фармацевтичному ринку.

Таку думку висловив голова Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Костянтин Надутий, коментуючи зміни в законі про лікарські засоби, ухваленному за основу парламентом 14 липня 2020 року.

– У законі є дві важливі речі – зручність для споживача та перспектива зниження цін на ліки за рахунок появи чесної конкуренції. Зараз в Україні ціни на ліки вищі, ніж навіть у найближчих сусідів. А все обумовлено тим, що у нас існує дуже широка і багата аптечна мережа для бідних пацієнтів. Ми повинні розуміти, що всі ліки, які лежать на аптечних полицях і не куплені, є аптечними запасами, які здорожують препарат. Якщо прилавків стане менше і шлях ліків до пацієнта скоротиться, почнуть дешевшати і препарати, – заявив він.

На думку Надутого, сильна затовареність аптек суттєво впливає на рентабельність бізнесу. І якщо торгівля медикаментами перейде більше в електронний формат, це стане умовою для зниження цін. Що дуже важливо для населення країни. Ліки повинні стати доступними не тільки фізично, а й економічно.

Законопроект №3615-1 про внесення змін до статті 19 закону України про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами є результатом професійної дискусії влади, фармацевтичного бізнесу, громадськості та пацієнтів, вважає голова правління Асоціації фармацевтів України Євген Смичок.

– Кожен суб’єкт, бажаючий здійснювати торгівлю лікарськими засобами в дистанційному режимі, буде зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність із законодавчими нормами. А саме – отримати ліцензію з внесенням відповідної інформації в Ліцензійний реєстр, надати державним органам повну інформацію про назву компанії, адреси реєстрації та здійснення господарської діяльності із зазначенням конкретних аптечних установ, які будуть здійснювати продаж і доставку ліків з веб-сайтів, – підкреслив Євген Смичок.

За його словами, ще одна обов’язкова умова – збереження функції надання споживачеві електронної консультації фармацевта. Таким чином, кожен суб’єкт господарювання буде нести відповідальність за якість ліків, дотримання зазначених виробником умов зберігання і доставки.

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Всі положення законопроекту №3615-1 адаптовані до європейського законодавства, узгоджені всіма зацікавленими сторонами і спрямовані на забезпечення фізичної доступності ліків для кінцевого споживача. Цей законопроект повинен бути ухвалений, резюмував голова правління Асоціації фармацевтів України.

Ще один важливий нюанс полягає в тому, що законопроект стосується онлайн-торгівлі та поштової доставки винятково безрецептурних препаратів і забороняє продавати дистанційно рецептурні лікарські засоби.

Режим дистанційної торгівлі та поштової доставки препаратів як експеримент був введений постановою Кабінету міністрів України в березні 2020 року на період дії карантину в умовах пандемії Covid-19.

Нагадаємо, Україна отримала з Індії 50 тис. капсул антивірусного препарату OMVIR, яким лікують пацієнтів із Covid-19.