Украина получила 50 тыс. капсул OMVIR для борьбы с Covid-19

Украина получила из Индии 50 тыс. капсул антивирусного препарата OMVIR, которым лечат пациентов с Covid-19.

Медикаменты нашей стране передали в качестве гуманитарной помощи, сообщил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, 50 тыс. капсул OMVIR хватит для лечения около 5 тыс. пациентов.

Посол Индии в Украине Партха Сатпатхи отметил, что Украина может рассчитывать на дополнительные поставки препарата в случае необходимости.

Что известно о препарате OMVIR

Препарат OMVIR включает в себя 75 мг действующего вещества Oseltamivier Phosphate и включен в украинский протокол лечения от коронавирусной болезни Covid-19.

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Первая поставка в мае

В мае 2020 года правительство Индии передало Украине 30 тыс. таблеток противовирусных препаратов в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Вместе с противовирусными таблетками Украина получила вакцины от тифа, менингита, холеры и малярии, которые предназначены для украинского миротворческого контингента в Конго.