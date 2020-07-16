Июль, 16, 2020 в 9:00

1616 июля на пленарном заседании Верховной Рады, которое традиционно начнется в 10.00, депутаты планируют рассмотреть ряд законов как в первом, так и во втором чтении, в частности закон Об оборонных закупках.

Парламентарии в первом чтении должны рассмотреть изменения в Налоговый кодекс Украины, которые призваны усовершенствовать механизм взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

Во втором чтении будет рассматриваться проект закона, регламентирующий изменения в ряд законов по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Сейчас смотрят

Читайте: Список депутатов Верховной рады 9 созыва

Кроме того, в Раде будут голосовать за изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом.

Также во втором чтении должны рассмотреть закон, предусматривающий изменения некоторые акты в рамках патентной реформы.

В парламенте повторное второе чтение должен пройти проект закона Об оборонных закупках.

Патентний тролінг та оборонні закупівлі: порядок денний Ради 16 липня

Рада утвердила календарный план четвертой сессии

Народные депутаты решили, что вернутся к работе после каникул 1 сентября. На заседании 15 июля они утвердили календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады.

Согласно документу, 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще семь — народные избранники отдадут работе в комитетах, комиссиях и фракциях.