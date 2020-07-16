16 липня на пленарному засіданні Верховної Ради, яке традиційно розпочнеться о 10.00, депутати планують розглянути низку законів як у першому, так і в другому читанні, зокрема закон Про оборонні закупівлі.

Парламентарі у першому читанні мають розглянути зміни до Податкового кодексу України, які покликані удосконалити механізм справляння акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів.

У другому читанні розглядатиметься проект закону, який регламентує зміни до низки законі щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

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Крім того, у Раді голосуватимуть за зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом.

Також у другому читанні мають розглянути закон, який передбачає зміни в деяких актах в рамках патентної реформи.

У парламенті повторне друге читання має пройти проект закону про оборонні закупівлі.

Патентний тролінг та оборонні закупівлі: порядок денний Ради 16 липня

Рада затвердила календарний план четвертої сесії

Народні депутати вирішили, що повернуться до роботи після канікул 1 вересня. На засіданні 15 липня вони затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.

Згідно з документом, 10 тижнів Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, ще сім – народні обранці віддадуть роботі у комітетах, комісіях та фракціях.

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