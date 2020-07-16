Кирилл Шевченко назначен главой Нацбанка

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.

Назначение Шевченко в Верховной Раде поддержали 332 народных депутата.

16 июля Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ.

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Шевченко заявил, что на должности главы НБУ не допустит неконтролируемой инфляции.

Назначение Шевченко

Кандидатуру Шевченко на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте Рады опубликовано соответствующее постановление №3857.

3 июля Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия. Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.