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Факты / Украина

Рада поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко назначен главой Национального банка Украины.

Назначение Шевченко в Верховной Раде поддержали 332 народных депутата.

16 июля Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ.

Кирилл Шевченко

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Шевченко заявил, что на должности главы НБУ не допустит неконтролируемой инфляции.

Кирилл Шевченко назначен главой Нацбанка

Кирилл Шевченко назначен главой Нацбанка

Назначение Шевченко

Кандидатуру Шевченко на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте Рады опубликовано соответствующее постановление №3857.

3 июля Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия. Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.

Фото: УНИАН

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