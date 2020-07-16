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Факти / Україна

Рада підтримала кандидатуру Шевченка на посаду голови НБУ

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко призначений головою Національного банку України.

Призначення Шевченка у Верховній Раді підтримали 332 народних депутата.

16 липня комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав кандидатуру Шевченка на посаду голови НБУ.

Кирилл Шевченко

Читайте: Кирило Шевченко: біографія глави НБУ

Шевченко заявив, що на посаді голови НБУ не допустить неконтрольованої інфляції.

Кирило Шевченко призначений головою Нацбанку

Кирило Шевченко призначений головою Нацбанку

Призначення Шевченка

Кандидатуру Шевченка на розгляд парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

На сайті Ради опубліковано відповідну постанову № 3857.

3 липня Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія. Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.

Фото: УНІАН

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