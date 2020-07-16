Кирило Шевченко призначений головою Нацбанку

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко призначений головою Національного банку України.

Призначення Шевченка у Верховній Раді підтримали 332 народних депутата.

16 липня комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав кандидатуру Шевченка на посаду голови НБУ.

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Шевченко заявив, що на посаді голови НБУ не допустить неконтрольованої інфляції.

Призначення Шевченка

Кандидатуру Шевченка на розгляд парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

На сайті Ради опубліковано відповідну постанову № 3857.

3 липня Рада підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія. Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.