Нидерланды подали в суд на РФ из-за сокрытия данных о катастрофе МН17

Нидерланды готовят иск в Европейский суд по правам человека против РФ в связи со сбитым над Донбассом в 2014 году самолетом МН17.

Решение приняло правительство Нидерландов.

— Нидерланды поддерживают все 298 жертв разных национальностей и их ближайших родственников. Достижения справедливости останется высшим приоритетом правительства, — заявили в правительстве страны.

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Страна придает большое значение встречам с представителями России по поводу ее ответственности за катастрофу.

О решении подать иск в ЕСПЧ сообщили представителям ООН.

Расследование катастрофы МН-17

В суде в Нидерландах состоялось пять слушаний по делу катастрофы самолета МН17 на Донбассе в 2014 году. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа рейсового пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Во время заседания прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что российская версия о том, что ракету запускали из села Зарощенское, которое в июля 2014 года контролировали Вооруженные силы Украины, полностью отвергается.

Прокурор также говорил о том, что следствию удалось собрать доказательства того, что РФ поставляет оружие и военных на оккупированные территории Донбасса.

Источник: Правительство Нидерландов