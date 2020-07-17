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Факты / Украина

Местные выборы 2020: сколько заплатят кандидаты за должность мэра

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Взнос составит от 19 до 445 тыс. грн. Эти суммы зафиксированы в Избирательном кодексе, который парламент поддержал во втором чтении 16 июля.

Сколько заплатят кандидаты на выборах мэра 2020:

  • Киев — 445 тыс. грн
  • Харьков – 219 тыс. грн
  • Днепр – 157 тыс. грн
  • Одесса – 147 тыс. грн
  • Львов – 121 тыс. грн
  • Запорожье — 120 тыс. грн
  • Кривой Рог – 103 тыс. грн
  • Николаев – 74 тыс. грн
  • Мариуполь — 65 тыс. грн
  • Винница – 59 тыс. грн
  • Херсон – 54 тыс. грн

В остальных городах сумма составит менее 50 тыс. грн.

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Местные выборы 2020: сколько заплатят кандидаты

Денежные залоги за партийные списки в общинах, где от 10 до 90 тыс. избирателей, не будут больше 18 892 грн. Столько же заплатят за партийные списки в городские и областные советы.

Местные выборы 2020: сколько заплатят кандидаты

Эти расчеты составлены на основании данных Государственного реестра избирателей по состоянию на конец 2019 года и являются приблизительными.

Точные суммы залогов определит ЦИК.

Местные выборы 2020

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада 16 июля. Постановление поддержало 326 народных депутатов.

Источник: Чесно

Фото: Dreamstime

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